Castelvetrano piange la scomparsa di Enza D’Anna. Il commovente ricordo del figlio Salvatore

di: Redazione - del 2022-07-07

Si è spenta Enza D'Anna, 62 anni, castelvetranese molto conosciuta. Ad avere la meglio sulla sua voglia di vivere una brutta malattia. Il figlio Salvatore ha chiesto alla Redazione di poterle dedicare un pensiero, ringraziando tutte le persone accorse per l’estremo saluto presso la chiesa dei Cappuccini.

“Oggi, cara mamma, ti abbiamo accompagnata lungo il tuo ultimo viaggio. Grande guerriera e lottatrice come poche al mondo, quanti sacrifici hai fatto per farci crescere con dignità e onestà. Ti abbiamo sempre ammirata per aver accudito nostro padre per ben 25 anni, senza mai far sentire il peso della malattia a noi, ma soprattutto a lui. Anche quando la malattia ha incontrato il tuo percorso di vita, l’hai affrontata sempre con il sorriso, non chiedendoti mai il perché fosse accaduto a te, dando molte volte a noi il coraggio per continuare a combattere contro di lei. Per noi sei stata madre, padre, consigliera e grande fonte di esempio e, nonostante tu abbia lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori, ci lasci anche un grande insegnamento, che sarà quello che ci darà la forza per continuare a vivere, ovvero la forza ed il coraggio di non arrendersi davanti alle sfide che la vita ci pone innanzi.



Non ti dimenticheremo mai. Un bacio, i tuoi figli Salvatore e Anna”