Sicilia Vera non supporterà il Sindaco Alfano. Maltese: "Nessun accordo"

del 2022-07-11

“Sicilia Vera - Sud chiama Nord” a Castelvetrano ha deciso di non entrare in giunta e di non dare supporto al sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano. Lo ha fatto sapere il Vice presidente del consiglio comunale l’avvocato Ignazio Maltese, aderito da qualche mese al progetto politico del movimento di Cateno De Luca, durante il secondo giro di consultazioni che si sono tenute con il primo cittadino.

Alla riunione erano presenti, oltre ad Ignazio Maltese, il referente provinciale di Sicilia Vera, Daniele Mangiaracina, e la consigliera comunale Giuseppina Coppola ( Sicilia Vera - Sud chiama Nord”).

"Noi non abbiamo nessuna intenzione di entrare in Giunta poiché non siamo riusciti a trovare un accordo che potesse siglare un eventuale entrata a supporto delle nostre idee - ha spiegato Maltese - Al primo cittadino abbiamo ribadito che non ci interessa entrare in Giunta e abbiamo detto che saremo favorevoli al voto in aula per tutto ciò che riguarderà precariato e stabilizzazione, potenziamento dell’Ufficio tributi e progettazione con fondi Pnrr. Siamo aperti al dialogo.

Sabato 16 Luglio ci sarà - conclude Maltese- il nostro leader Cateno De Luca. A breve, il nostro referente provinciale Daniele Mangiaracina ci fornirà i dettagli del tour di De Luca in provincia di Trapani.

"La politica di “Sicilia Vera” - ha voluto spiegare Daniele Mangiaracina - anteporrà sempre gli interessi della città alle beghe partitiche che non interessano ai cittadini e si distinguerà per la sua coerenza e determinazione nel portare avanti progetti , programmi e idee che valorizzino la città di Castelvetrano”.