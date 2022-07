Il lettore scrive: “Semaforo con timer a Selinunte. Siamo rimasti bloccati”. Le precisazioni della P.M.

di: Redazione - del 2022-07-09

Giunge alla Redazione una lamentela da parte di un nostro lettore, il quale si rivolge al direttore per capire se il timer del semaforo di Selinunte sia funzionante o meno.

Il semaforo, infatti, ha causato non pochi disagi, creando una coda lunghissima.

Di seguito riportiamo la sua lamentela:

“Salve, mi chiamo Felice e le scrivo per formalizzare una lamentela a fronte di chi dovrebbe fare il proprio lavoro bene, ma, ahimé, non lo fa per niente! Sono tornato da una serata in compagnia con amici, direzione Selinunte. Sapevo per certo che l'ora per poter passare dalla Ztl era alle 00:30. Tuttavia, è stata modificata per l'01:30.

Ero in macchina con mia moglie e 3 bambini, di cui uno di 5 mesi. Abbiamo parcheggiato per attendere l'01:30, aspettando che il semaforo da rosso passasse al verde, in modo da poter avere il via libera e scendere allo scalo di bruca, dove abbiamo affittato una casa vacanza.

L'attesa, nostro malgrado, è stata infinita, perché alle 02:00 ancora non avevamo concluso nulla.

Siamo rimasti bloccati in macchina, senza poter andare a casa. C'era una fila interminabile di auto che doveva rientrare nelle proprie abitazioni. Il semaforo è diventato verde soltanto alle 02:05. Un'attesa infinita.

La domanda nasce spontanea: è così difficile fare le cose per bene in questo paese?”

Dal comando dei Vigili, tuttavia, fanno sapere che l'automobilista sarebbe potuto passare, perché nel cartello c'era scritto "Accesso 01:30”, il quale valeva più del semaforo. Da questa sera, entrerà in vigore l'ordinanza per l'attesa dell'entrata fino alle 02:00 e sarà scritto anche nei cartelli.