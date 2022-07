Via Campania, peggiora la perdita d'acqua segnalata da numerosi residenti

di: Redazione - del 2022-07-12

Nonostante le segnalazioni di parecchi residenti, continua la perdita in Via Campania, alla rotonda di Castelvetrano ( per vedere articolo pubblicato in precedenza, clicca qui ).

Di seguito riportiamo le parole di un nostro lettore:

“Cortese Redazione, mi preme avvisare che la perdita d'acqua, che era stata riparata un paio di mesi fa, è ulteriormente peggiorata. Vi mando un ennesimo filmato, in modo che si possa percepire quale sia la situazione attuale, ormai estremamente aggravata. Vi ringrazio per l'attenzione”.