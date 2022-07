Fallimento Gruppo 6GDO, assolti gli amministratori giudiziari

del 2022-07-15

Si conclude con l’assoluzione perché il fatto non sussiste il processo agli ex amministratori giudiziari della 6Gdo di Castelvetrano, confiscata a Giuseppe Grigoli. Secondo l’accusa gli amministratori giudiziari avevano provocato il fallimento della società gestita in nome dell’antimafia.

I reati contestati erano false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta aggravata dalla commissione di più fatti e dal danno patrimoniale causato.

Ad essere assolti dal GIP di Marsala sono stati Nicola Ribolla, Stefano Buscemi, Antonello Cirino, Daniele Santoro e Valerio Rizzo e Giorgio Nicitra.