Il lettore scrive: “Cavo elettrico tranciato in via Rostagno. È un pericolo. Si intervenga”

di: Redazione - del 2022-07-15

Un nostro lettore, Roberto Lollino, si è rivolto alla Redazione di Castelvetranonews, per una segnalazione riguardante una situazione di potenziale pericolo per gli abitanti della zona. In prossimità di alcune abitazioni, infatti, precisamente nella Via Rostagno 16a, viene segnalato un cavo elettrico, tranciato, che serve per l'illuminazione pubblica. Quest’ultimo, nel caso di temporali, potrebbe causare non pochi rischi, creando disagio e pericolo.

Riportiamo di seguito le sue parole:

“Gentile Redazione, vi segnalo una cavo elettrico tranciato, della pubblica illuminazione, in prossimità di alcune abitazioni (precisamente in Via Rostagno 16a). Spero nell’intervento tempestivo degli addetti ai lavori, poichè, in caso di condizioni climatiche avverse, ciò costituirebbe pericolo per gli abitanti.

Ringraziando per la cortese attenzione che vorrete accordarmi, porgo cordiali saluti”.