Lettore scrive: “Via Errante Vecchia sempre più abbandonata. Le Istituzioni ci ascoltino”

di: Redazione - del 2022-07-15

Giunge alla Redazione di Castelvetranonews una missiva da parte di Nicolò Lodato, il quale lamenta di un problema che meriterebbe di essere ascoltato da tutti i cittadini, castelvetranesi e non.

Nicolò ha cercato di dare il suo contributo per l'installazione di una telecamera e delle luci, al fine di videosorvegliare gli incivili, i quali lasciano, volutamente e da tempo, sacchetti della spazzatura, ormai abbandonati da tempo.

Ecco di seguito la sua segnalazione:

“Gentile Direttore di Castelvetranonews,

Sono un cittadino di Castelvetrano e risiedo in via Errante Vecchia km 1 e, attraverso questa missiva, lamento lo stato di abbandono della strada, invasa da tempo da sacchetti della spazzatura, lasciati volutamente da persone dallo scarso, per non dire inesistente, senso civico.

Ho segnalato più volte il problema ed ho cercato di dare un contributo personale all'Amministrazione Comunale, offrendomi di comprare a mie spese una telecamera e delle lampade da installare all'ingresso della strada, affinché potessero servire da dissuasori, consentendo così alle Forze dell'Ordine di poter individuare e, conseguentemente, punire i responsabili di tali inqualificabili gesti di inciviltà, i quali deturpano il decoro dell'intera zona.

Ebbene, nonostante il Sindaco, interpellato personalmente qualche mese fa, si fosse dimostrato disponibile ad accogliere tale iniziativa, di fatto, ancora oggi, la collocazione della telecamera e delle lampade sono rimaste delle mere intenzioni.

Nemmeno la richiesta inoltrata alla Polizia Municipale è andata a buon fine, nonostante gli impegni “verbali” presi e le telefonate fatte dal Sindaco.

Adesso, trascorsi inutilmente molti mesi, stanco dei ripetuti incontri infruttuosi, mi trovo costretto a segnalare alla Sua cortese attenzione questo problema, al fine di informarne la cittadinanza, per la cui soluzione forse dovremmo aspettare, come al solito quando si tratta di interventi, sia pure semplici, che vedono interessata la P.A., forse anni.

Il completo abbandono in cui versa la strada, che conduce al canile Comunale, è sotto gli occhi di tutti e nessuno, meno che mai l'Amministrazione Comunale, o altro Ente a ciò deputato, che dimostra di avere interesse a porvi rimedio.

Mi auguro che tale mia iniziativa possa servire da stimolo alla competente autorità, affinchè provveda a dare una risposta concreta e in tempi certi alla soluzione di quanto lamentato.

Cordialmente,

Lodato Nicolò, via Errante Vecchia Km.1, Castelvetrano”