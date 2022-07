Processo per stalking a danno di una donna salemitana. Le precisazioni dell’Avv. Giovanni Messina

di: Redazione - del 2022-07-16

Nei giorni scorsi è stata chiesta la condanna per due uomini processati, in Tribunale, a Marsala, per stalking e diffamazione a danno dell’insegnante salemitana di 55 anni. Un anno di reclusione è stato chiesto per Giuseppe Giammalvo, di 70 anni, di Salemi, imprenditore del settore calcestruzzi, e un anno e mezzo per Maurizio Crocchiolo, di 56, di Castelvetrano, dipendente dell’ufficio igiene dell’Asp ( clicca qui per leggere l'articolo ).

Questa mattina, in risposta di Capizzi Francesca, è giunta alla Redazione una lettera da parte dell’Avvocato Giovanni Messina, il quale il quale ha voluto fare alcune precisazioni in merito al processo presso il Tribunale di Marsala, nel cui vede coimputato il suo assistito Crocchiolo Maurizio.

Riportiamo di seguito la sua missiva:

“Preg.mo Direttore di Castelvetranonews,

In relazione all’articolo pubblicato ieri, a firma della sig.ra Capizzi Francesca, avente ad oggetto il processo pendente presso il Tribunale di Marsala, che vede coimputato il mio assistito Crocchiolo Maurizio, mi corre l’obbligo di precisare quanto segue:

l’articolo prende le mosse da una ricostruzione sommaria ed unilaterale della vicenda, evidentemente fornita da chi ne ha un interesse personale per fini che è semplice intuire, e non tiene volutamente conto delle risultanze processuali, così come sono emerse, che saranno valutate dal Giudice. Quindi, sarebbe stato logico, e mi permetto di suggerire assolutamente opportuno, che l’autrice dell’articolo avesse mantenuto un comportamento “neutro”, e, soprattutto, caratterizzato da doverosa cautela nel riportare quanto alla stessa riferito, e non riportare, invece, come se avesse avuto personale contezza partecipando al processo, episodi come “veri”, accertati da una sentenza irrevocabile.

Avevo manifestato, ma alla luce dell’articolo pubblicato, direi che il tentativo è stato vano, alla sig.ra Capizzi, che mi aveva gentilmente contattato, che non era costume di questa difesa rilasciare commenti nel corso del processo in assenza di una sentenza definitiva, e meno che mai partecipare al gossip mediatico che taluno, scientemente, ha voluto, pro domo sua, costruire dell’intera vicenda.

Le grossolane inesattezze che si colgono nella narrazione dei fatti ed il “taglio” dell’articolo in questione – fra le altre con le espressioni: “aggredita fisicamente, minacce di morte, tentate aggressioni, inseguimenti” - sono il frutto di evidenti, quanto strumentali e intenzionali forzature, fatte proprie ed avallate dall’autrice dell’articolo, che si è fidata di una fonte interessata ed inattendibile.

Risulta evidente il danno che l’articolo ha causato al mio assistito, che si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

La prego pertanto, Egregio Direttore, di dare voce alla presente precisazione, al solo fine di una corretta e futura informazione.

Cordialità

Avv. Giovanni Messina”