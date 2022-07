Lettore scrive: “Cimitero di Castelvetrano pulito. Ringrazio chi ha accolto le nostre richieste”

di: Redazione - del 2022-07-26

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Anna Maria Orlando, che esprime soddisfazione per le pulizie fatte all’interno del cimitero, le quali hanno dato decoro alle tombe di tanti defunti, cari ai cittadini del luogo.

Riportiamo di seguito le sue parole:

“Ringrazio di cuore chi ci ha ascoltati e chi ha accolto le nostre numerose richieste. La buona volontà e la voglia di collaborare possano essere la spinta per far sempre meglio come cittadini e comunità. Grazie ancora”.

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano aveva dato il via, già prima della metà di Luglio, ai lavori urgenti di scerbatura. È stato affidato l’appalto alla ditta castelvetranese “Randazzo Giuseppa” per €19.206,00, al fine di svolgere urgentemente i lavori di scerbatura ed eliminazione delle sterpaglie, per offrire il giusto decoro alla aree destinate ai nostri defunti e scongiurare possibili incendi, dovuti alle alte temperature estive.