Il lettore scrive: “In via Trieste a Tre Fontane cumuli di spazzatura. Si intervenga”

di: Redazione - del 2022-07-26

Riceviamo e pubblichiamo una lamentela di una nostra lettrice Mariapaola Genna, la quale fa notare l’inciviltà di tantissime persone che lasciano sacchetti della spazzatura nella Via Trieste, procurando fastidiosi odori a causa del caldo.

Di seguito le sue parole: “Gentile Redazione. Vorrei lamentarmi dell’inciviltà delle persone che hanno avuto nella via Trieste. I rifiuti sono lì da 1-2 mesi, continuando ad aumentare. L’odore è estenuante e non si riesce a respirare quando si passa da lì, soprattutto con questo caldo. Se continuamo così, non andremo molto lontano”.