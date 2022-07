Alfano verso la ricomposizione della Giunta. Dubbio Licari. Si cerca un Assessore al Bilancio esperto di tributi

del 2022-07-26

Dopo i tentativi andati a vuoto di allargare all’opposizione la guida della città, su cui pende un disavanzo di bilancio che non fa dormire sonni tranquilli, il Sindaco Alfano sembra orientato a rimettere in sella tutta la vecchia Giunta, anche se pare che, tra questi, l’Assessore Licari di Marsala potrebbe non essere confermato.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, mentre è certo che il Sindaco sia alla ricerca di un esperto in materia tributaria cui affidare la carica di assessore al Bilancio, dopo la rinuncia, non ultima, dell’avv. Pellitteri.

Un Comune in dissesto non può guardare in faccia nessuno e, per questo, visto che le casse comunali sono in affanno, risulta necessaria una seria politica di recupero dei crediti o una concreta politica di riscossione coatta, per finanziare i servizi minimi essenziali della Comunità.