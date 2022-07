“Non sarà eseguita alcuna disinfestazione sul territorio di Castelvetrano”. Ecco il perché

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-26

Non sarà calendarizzata alcuna disinfestazione sul territorio di Castelvetrano in questi mesi, perché l’autorità sanitaria non ne riconosce la necessità, ai sensi della Direttiva UE 2019/2021, recepita dalla legislazione italiana.

Alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di una disinfestazione sul territorio comunale, la Sager, ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti ed igiene della città, ha contattato in merito l’Ufficio sanitario del dipartimento di Prevenzione ed Igiene negli ambienti di vita dell’Asp di Trapani, che ha comunicato di non aver contezza di alcun allarme atto a giustificare l’intervento.

Pertanto, constatata l’assenza di motivazioni per avviare una disinfestazione, si continuerà ad intervenire su aree e zone limitate di ambienti di vita esterni, in presenza di zecche, su richiesta dei cittadini e/o della Polizia Municipale.

“La pratica della disinfestazione estensiva – si legge nella missiva inviata all’Amministrazione dall’ing. Babos, Amministratore Delegato della Sager – con nebulizzatori era un tempo libera e, anzi, costituiva un fattore di promozione delle località turistiche, che si vantavano della maggiore estensione e/o frequenza di tali trattamenti. Come oggi non è più ammesso il conferimento dei rifiuti indifferenziati, così non sono più ammessi tali trattamenti, salvo che ricorrano determinate condizioni riconosciute dall’Autorità Sanitaria e con l’adozione delle cautele dovute”.

È noto quanto potenzialmente possa essere pericolosa la vaporizzazione su larga scala di prodotti chimici, per l’ambiente, per gli animali, per le piante e per l’uomo, seppur a bassa residualità e approvati a tal fine dal Ministero della Salute. In tale prospettiva, la normativa oggi è più restrittiva.