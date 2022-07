Salemi, assolto titolare di un locale multato da Ispettorato del lavoro

di: Redazione - del 2022-07-29

Il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Giardina, lo scorso 6 Luglio ha accolto il ricorso proposto dal titolare di un locale Salemitano, “Champagneria”, che era stato sanzionato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro, con una multa di oltre 9.000 euro.

I fatti risalgono al 2017, quando, a seguito di un controllo ispettivo da parte dei Carabinieri in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro, era stata contestata la presenza nel locale di tre lavoratori in nero. Salatissime le sanzioni irrogate al titolare, oltre 3.000 euro per ogni dipendente non in regola, in particolare il Dj e due ragazzi, che erano stati visti lavorare dietro il bancone.

Il titolare del pub, però, ha voluto contestare il provvedimento emesso dall’Ispettorato, per cui, tramite il proprio legale, Avv. Francesco Salvo, ha deciso di ricorrere giudizialmente.

Alla fine, il giudice del lavoro ha accolto le doglianze della difesa ed ha annullato i verbali, in quanto non è emerso alcun rapporto di subordinazione dei tre presunti lavoratori, che, invece, stavano svolgendo un’attività del tutto occasionale e non sanzionabile.