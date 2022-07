Alfano richiama gli Assessori. Formalizzata la Giunta. Attesa per la delega al Bilancio

di: Redazione - del 2022-07-27

La Giunta Alfano è stata riconfermata con apposita determinazione di ieri e la formazione torna quella precedente all'ultima tornata di consultazioni rivelatesi (per l'ennesima volta) infruttuose. In molti dall'Opposizione (Obiettivo Città e Pd solo per fare alcuni nomi) avevano rinunciato all'ipotesi di un governo di scopo. Dai consiglieri Curiale e Casablanca era arrivata qualche leggera apertura, mentre alcuni ex grillini (Giancana, Crapararotta) si erano riservati di valutare volta per volta nel merito delle varie iniziative politiche.

Ecco che quindi Filippo Foscari, oltre a essere vice Sindaco, riprende la delega allo Sport e Polizia Municipale, Luca D'Agostino la delega al Decoro e alla bellezza, Davide Licari (che rumors danno come prossimo dimissionario per un incarico alla Regione che non gli consentirebbe di spendere le dovute energia per la causa castelvetranese) con delega alla "Rinascita economica ed attività produttive", Stefano Mistretta con delega alle politiche ambientali, Protezione Civile e Sicurezza.

Ad interim ancora al Sindaco Alfano la competenza al bilancio che sta aspettando, dopo numerosi rifiuti da vari esperti del settore, delle risposte da un noto professionista castelvetranese per affidare un ruolo delicato e strategico per provare a rimettere i conti in ordine.