Il lettore scrive: “In via Bartolomeo Amari più controlli da parte della Forze dell'Ordine"

di: Redazione - del 2022-08-01

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, il quale si è rivolto alla Redazione per auspicare maggiori controlli da parte delle forze dell'Ordine in Via Bartolomeo Amari, nella zona del posteggio comunale, a Castelvetrano, e sollecitare la riattivazione delle telecamere.

Di seguito le sue parole: “Gentile Redazione, vorrei segnalare, ove necessario, il ripristino delle telecamere, poiché non è chiaro se siano attive o meno. E', altresì, fondamentale che le Forze dell'Ordine anche nelle ore notturne presidino la zona in modo da scoraggiare soggetti malavitosi. Ciò in modo da avere una maggiore sicurezza per noi residenti di in Via Bartolomeo Amari. Credo sia importante, affinché i cittadini della zona siano più tranquilli. Grazie mille per l’ascolto”.