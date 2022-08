Il lettore scrive: "Buca nel manto stradale di Via Alcestre. Si intervenga"

di: Redazione - del 2022-08-02

Un nostro lettore, residente nella zona della segnalazione, si è rivolto alla Redazione di Castelvetranonews per un problema riguardante una situazione pericolosa per i cittadini, segnalata anche tempo fa.

In Via Alceste, infatti, a Marinella di Selinunte, una piccola voragine crea difficoltà di passaggio ai mezzi pesanti.

Qui di seguito riportiamo la sua lamentela:

"Una piccola voragine, nella centralissima Via Alceste, a Marinella di Selinunte, non consente, ormai da mesi, a mezzi pesanti, come autospurghi o, eventualmente, Vigili del Fuoco, di accedere nel sottostante residence. Le segnalazioni, pare già effettuate in precedenza, non hanno sortito effetti, nel senso che si è solo provveduto a segnalare, alla meno peggio, lo sprofondamento del manto stradale.

Anche un'autoambulanza non avrebbe la possibilità di effettuare la manovra di discesa, il che crea parecchio disagio".