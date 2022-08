Il lettore scrive: “In via Sapegno assenza di segnaletica e rischi per i pedoni”

di: Redazione - del 2022-08-05

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare che dalla rotonda che va nella via Natalino Sapegno verso Campobello non esiste nessuna segnaletica di limitazione di velocità.

Di seguito le sue parole: “Gentile Redazione, volevo chiedervi gentilmente se potete comunicare che in via Campobello non esiste nessun tipo di segnale di limite di velocità, a partire dalla rotonda che va nella Via Sapegno verso Campobello. Non sono visibili, inoltre, le strisce pedonali con apposita segnaletica e le auto non rallentano per niente per dare precedenza ai pedoni. Tra l'altro, ci sono molti disabili che hanno bisogno delle giuste misure cautelari personali. Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti”.