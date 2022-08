Daniele Mangiaracina di “Sicilia Vera”: "la Sanità in Sicilia è un disastro"

del 2022-08-02

“Sanitá in Sicilia, un disastro. In provincia di Trapani, come nel resto dell’ Isola, gravi carenze”. Ad affermarlo è il referente provinciale di “Sicilia Vera”, Daniele Mangiaracina.

“ In questi lunghi anni - dichiara Mangiaracina- il governo regionale non è riuscito a gestire il sistema sanitario. Carenze di medici nei vari reparti, presidi sanitari che chiudono, reparti che vengono soppressi. A Castelvetrano, per esempio, il “ Vittorio Emanuele II” dovrebbe essere fiore all’occhiello del territorio della Valle del Belice, visto che abbraccia due province. Invece, i cittadini, sono costretti ad andare lontano a causa di reparti che non sono attivi.

Tutto questo a discapito nostro. La salute non si tocca. La causa di tutto questo sfacelo - continua Mangiaracina - è l’irresponsabilità di chi ci governa da 30 anni con politiche becere e soprattutto clientelari. Sicilia Vera e il nostro Sindaco di Sicilia Cateno De Luca - conclude - si batteranno per cambiare il nostro sistema sanitario affinché sia aperto e disponibile verso tutti i cittadini”.