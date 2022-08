“Inutili le azioni esecutive contro Comune CVetrano finché sarà in dissesto finanziario”. Pronuncia del CGA

di: Redazione - del 2022-08-02

Inutili le azioni esecutive contro il Comune di Castelvetrano, fino a quando sarà in dissesto finanziario.

Gli avvocati che agiscono giudizialmente contro l’Ente per recuperare dei crediti, devono insinuarsi nella massa passiva, gestita dall’OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione), nominato dal DPR del Presidente della Repubblica. Lo ha deciso con propria ordinanza il CGA di Palermo.

Quest’ultimo ha stabilito che: il Comune di Castelvetrano, essendo in dissesto, non è legittimato ad effettuare pagamenti, anche nel caso di soccombenza.

L’importante decisione è arrivata a seguito di appello alla sentenza del Tar di Palermo, al quale si erano rivolte due proprietarie di aree, che avevano chiesto la restituzione o il risarcimento dei danni per occupazione abusiva del Comune di terreni in contrada Airone.

Dal danno alla beffa, perché il Tar, pur dando ragione alle due ricorrenti, ha deciso di condannare il Comune alla quantificazione dello stesso risarcimento e al pagamento delle spese legali.

“L’appello del Comune al Gga, massima autorità amministrativa siciliana, ha messo in chiaro - precisa l’avvocato del Comune Francesco Vasile - un principio secondo il quale, una volta intervenuto il dissesto finanziario, dichiarato nel febbraio del 2019, tutte le posizioni creditorie nei confronti del Comune, nascenti da fatti o atti imputabili alla gestione antecedente al 31 Dicembre del 2017, restano di esclusiva competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (Osl), anche se accertati con sentenza pronunciata successivamente al Dicembre, sempre del 2017, ivi compreso anche il pagamento delle parcelle agli avvocati”.

Nel 2025, dovrebbe essere definita la procedura di risanamento del dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano e, fino a quella data, non possono essere eseguiti pignoramenti contro l’Ente, né altre forme di esecuzione, come precisa l’art 248 del Tuel n 267 del 2000.

Il pagamento da parte dei legali, dev’essere chiesto al suddetto Organismo di Liquidazione, presentendo apposita istanza di ammissione alla massa passiva. Un pronunciamento che continua a fare giurisprudenza per i comuni dichiarati in dissesto finanziario.

Castelvetrano ha debiti per oltre dieci milioni di euro, anche per una politica di riscossione dei crediti negli anni molto precaria. Tra le priorità del Sindaco Enzo Alfano, anche la nomina di un Assessore al Bilancio, che possa, in sinergia con l’Ufficio tributi, far partire procedure esecutive nei confronti di contribuenti morosi, il cui importo, se accertato fino al 2017, andrà all’Olsl e, se successivo, andrà in bonis nella casse comunali, sempre più asfittiche.