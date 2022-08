Castelvetrano, maturandi del commerciale 1989/90 G.B Ferrigno si rivedono dopo 32 anni

di: Redazione - del 2022-08-02

Ex studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale G.B Ferrigno di Castelvetrano si sono rivisti dopo 32 anni.

Una serata entusiasmante, tra ricordi ed emozioni.

Ecco le parole di uno degli ex studenti, Giuseppe Corso:

"In questi 32 anni la vita di ognuno è andata in direzioni diverse, ognuno ha scelto di percorrere strade differenti.

Tuttavia, è bastato un semplice messaggio di Vincenzo Agosta, vero promotore di questa iniziativa, per un piacevole incontro tra alunni e professori.

L’1 Agosto c’è stata l’occasione di una cena, per ripercorrere episodi memorabili, divertenti e indelebili. Non è stata la nostalgia a creare questo momento, è stato semplicemente il volersi rivedere, abbracciarsi e condividere insieme ciò che in questi anni abbiamo fatto, realizzato nella nostra vita.

È stata una bella serata, un momento affascinante e la conferma quanto certe persone ti rimarranno per sempre nel cuore".