Triscina, malore mentre si trovava in mare. Morta giovane mamma 29enne

di: Redazione - del 2022-08-04

Una donna Giada Scarlata, residente in Svizzera e in villeggiatura a Triscina, 29 anni, è stata trovata in mare priva di vita e notata da alcuni bagnanti della zona che hanno lanciato l'allarme anche alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Il corpo è stato rinvenuto nel tratto di mare in prossimità della strada 56. Inutile il soccorso da parte del personale del 118 che ha attuato, ma senza esito, le manovre respiratorie.

La donna era in vacanza a Triscina con i genitori originari di Castelvetrano e sembra che intorno alle 11 si fosse diretta al mare lasciando in casa il marito e una figlia piccola. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Municipale di Castelvetrano e il medico legale Angela Vento.