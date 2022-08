Il lettore scrive: “Tra via Seggio e San Martino a Castelvetrano una pericolosa buca”

di: Redazione - del 2022-08-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Marlo Signorello, il quale si è rivolto alla Redazione per evidenziare lo stato di degrado in cui versa la buca sita in prossimità dei passaggi a livello delle vie Seggio e San Martino.

“Gentile Redazione, vorrei segnalare una buca che si trova in prossimità dei passaggi a livello della vie Seggio e San Martino. Quest’ultima risulta un pericolo per le persone ed i mezzi di trasporto. I bambini potrebbero finirci dentro, creando una vera e propria tragedia. La cosa più preoccupante è che tende sempre ad ingrandirsi, specialmente nei periodi di pioggia forte.

Spero in un intervento repentino, perché questa situazione non può continuare. Grazie mille per l’attenzione”.