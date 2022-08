Gibellina, nota dei Consiglieri di Forza Italia: “Perché Notte Gialla annullata? Assessore di Sciacca tradisce la promessa elettorale”

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-11

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa da parte dei Consiglieri Comunali di Forza Italia di Gibellina, i quali hanno espresso un forte dissenso rispetto all’operato dell’Amministrazione Sutera.

Ecco di seguito il testo:

“La nomina del nuovo Assessore alla Cultura del Comune di Gibellina (Viviana Rizzuto di Sciacca), rappresenta l’ennesima umiliazione che il Sindaco Salvatore Sutera infligge ai giovani e ai professionisti di questo paese.

Sarà opportuno ricordare allo stesso Sindaco, che egli aveva promesso in campagna elettorale (a parole) di volere coinvolgere nella sua azione amministrativa le “eccellenze locali”; ma nei fatti, tradendo quanto affermato, è andato a pescare un Assessore alla Cultura a Sciacca.

Ora, senza nulla togliere dal punto di vista umano all’Assessore “importato”, davvero questo Sindaco ritiene che a Gibellina non ci siano giovani e non, capaci di ricoprire questo ruolo con competenza e con le necessarie relazioni professionali oltre i confini Regionali e addirittura nel resto d’Europa?

Abbiamo decine di cittadini di Gibellina che proprio in questo ambito svolgono con credibilità e riconosciute capacità professioni legate all’arte, al cinema, al turismo, alla comunicazione, da Roma a Milano. Giovani e meno giovani che hanno vissuto la ricostruzione della città interpretandone il riscatto e la rinascita nel segno dell’arte.

Ma è chiaro che questo Sindaco non solo non se ne rende conto, ma evidentemente per lo stesso non sono “all’altezza” della situazione.

Non solo un tradimento, quello di Sutera, ma anche un fallimento, perché se vai a cercare fuori dalla tua città soggetti cui affidare la programmazione del tuo Comune, forse sei un Sindaco manchevole che è ormai distante dalla comunità il quale lo ha eletto e oggi lo guarda con diffidenza.

Un insuccesso, confermato peraltro dalla scarsa presenza dell’Assessore appena nominato, come testimoniamo i numeri sugli atti deliberativi di giunta votati dal 18 Luglio ad oggi: su undici atti deliberati, il neo assessore non risulta presente in nessuno di questi.

Saremmo curiosi di sapere, aldilà dei pomposi annunci riportati sui social in seguito alla nomina fatta dal Sindaco Sutera, se l’Assessore sia a conoscenza di una programmazione estiva, praticamente quasi nulla nella nostra città, in cui l’unico evento, e ci riferiamo nella fattispecie alla ‘Notte Gialla’ in programma per il 20 e 21 Agosto, è stato annullato per motivazioni sconosciute, sia ai Consiglieri del gruppo di Forza Italia, sia a molti cittadini, e soprattutto ai titolari delle attività commerciali, i quali, nei due giorni della ‘Notte Gialla’, intravedevano la possibilità di poter perseguire delle giornate economicamente “produttive”, dopo due anni di difficoltà legate all’emergenza pandemica da Covid-19.

In tal senso, risulta particolarmente sbalorditivo, un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Gibellina, in cui viene testualmente riportato il seguente contenuto: ‘…Un’estate intensa e ricca di momenti legati alla musica, allo sport, all’enogastronomia e alla cultura da vivere sul territorio Gibellinese! Dopo i vari appuntamenti del mese di Luglio, ecco a voi il calendario degli eventi di Agosto, da non perdere! Vi aspettiamo a Gibellina per condividere momenti unici e indimenticabili. Non mancate!!’.

Probabilmente, ed è l’unica considerazione logica che ci viene in mente, sarà stata fatta confusione con le corpose attività estive in programma nella città di un ex Assessore del nostro Comune, in cui lo stesso oggi è Assessore alla Cultura e Sviluppo Turistico.

L’unico dato di fatto concreto, a testimonianza della scarsa programmazione con il quale ormai da tempo si opera, è rimarcato da un evento svoltosi Lunedì sera (8 agosto 2022) in Piazza 15 Gennaio 1968 in cui, complessivamente, tra addetti ai lavori e cittadini, si saranno contate circa 50 persone presenti, in “perfetta” concomitanza con un altro appuntamento “consueto”, svoltosi in una città limitrofa, dove sono sopraggiunte persone da tutta la provincia di Trapani e oltre.

In virtù delle constatazioni rammentate, occorre urgentemente fare un’attenta ricognizione delle azioni intraprese, e andare ben oltre la “patina della propaganda”.

Ritornando alla recente nomina Assessoriale, riteniamo particolarmente grave e mortificante, il fatto che il Sindaco non ci abbia tenuto minimamente in considerazione nelle scelte operate, in quanto l’unico e mero interesse dello stesso è di sapere se questo gruppo fa parte della maggioranza che lo sostiene o se di fatto sia un gruppo di opposizione, come lo stesso probabilmente si augura.

Più che concentrare le attenzioni sugli equilibri politici in seno al Consiglio Comunale, il Sindaco si sarebbe dovuto raccordare con il neo Assessore nominato, per rimediare alla manchevolezze del precedente Assessore circa la mancata stesura per tempo della programmazione estiva gibellinese, nonché per pubblicizzare e “controllare” l’andamento della mostra fotografica dell’artista messicana Frida Kahlo, in corso di svolgimento al museo civico d’arte contemporanea ‘Ludovico Corrao’, in cui sono state investite ingenti risorse economiche del bilancio comunale.

Ci auguriamo fortemente, in ogni caso, che il neo Assessore nominato, con azioni tangibili ed una presenza costante, possa sovvertire le perplessità da noi manifestate nell’esclusivo interesse di Gibellina e dei gibellinesi.

Ai posteri l’ardua sentenza.



F.to I Consiglieri Gruppo Consiliare F.I

Nicola Agosta

Vincenzo Ciolino

Antonella Lanfranca”