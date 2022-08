Il lettore scrive: "Cavo elettrico in via Rostagno ancora pericolante"

di: Redazione - del 2022-08-17

È ancora pericolante il cavo elettrico in prossimità di alcune abitazioni nella Via Rostagno 16a.Nonostante la prima segnalazione ad oggi il problema non è stato risolto ( clicca qui per vedere l'articolo ).

A fare la segnalazione il lettore Roberto Lollino: "Gentile Direttore, come saprà una quindicina di giorni fa vi scrissi per una buca e per dei cavi elettrici scoperti penzolanti in via Rostagno. Nessuno è ancora intervenuto e con le condizioni climatiche degli ultimi giorni temo per la mia incolumità, essendo i cavi sopra il cancello di entrata del mio palazzo".