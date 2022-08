"Ancora in azione gli incivili del Ferragosto. In spiaggia a Triscina bottiglie, mutande e non solo". Lo sfogo di una lettrice

di: Redazione - del 2022-08-15

Anche quest’anno, a seguito di apposite Ordinanza da parte dei vari sindaci locali, i falò erano stati Vietati. Ma dale nostre parti non è Ferragosto per alcuni se non si va in spiaggia a trascorrere la serata magari accendendo un fuoco e abbandonando poi tutto in spiaggia. A Triscina, così come denunciato da Francesca Mandina, sono stati trovati in spiaggia cumuli di rifiuti indifferenziati, intimo femminile e tanto altro sufficiente a far indignare chi stamane si è recato in spiaggia per farsi un bagno. Di seguito il suo sfogo: “E ancora la notte scorsa, notte di ferragosto 2022, hanno fatto festa i vandali. Ragazzotti incivili e maleducati hanno pure abbandonato un gazebo rotto, legna, vestiario, vassoi di cibo e panini in ogni dove, mutande, aranciate, bottiglie di acqua, rotoloni di Scottex, bottiglie di birra, sacchi neri, scarpe, ombrelloni, cassette di vino, bottiglie e bicchieri, contenitori di plastica, fornacelle etc. Come volevasi dimostrare nessun controllo, ma ne ero certa! Povera spiaggia e povero mare! Uno scenario davvero disgustoso”.