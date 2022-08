Castelvetrano, dal 22 al 26 Agosto al via sterilizzazione gatti al Canile Comunale

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-19

L'Amministrazione Comunale rende noto che, per la seconda volta, l'Associazione Enpa sez. di Castelvetrano dà il proprio contributo al territorio con una campagna di sterilizzazione in favore dei gatti. Il nostro territorio, infatti, conta numerose colonie feline e molte persone che volontariamente se ne prendono cura ed è proprio a loro che è rivolta la campagna di sterilizzazione in modo da limitare il proliferare dei felini.

A partire dal 22 Agosto e fino al 26 Agosto p.v., presso il Canile Comunale, il Dott. Paolo Santanera, Veterinario dell' Enpa, a titolo gratuito e di volontariato, eseguirà le sterilizzazioni dei felini. Tutte le spese necessarie, i farmaci, anestetici e materiale chirurgico sarà fornito, sempre a titolo gratuito, dall'Associazione Enpa.

Quest' Amministrazione rivolge un ringraziamento sia al medico Veterinario che all'Associazione Enpa nazionale ed in particolare alla sezione di Castelvetrano che metterà a disposizione il proprio impegno a favore della collettività. Un ringraziamento particolare va alla sig.ra Elena Martorana che si è prodigata nella realizzazione di detta campagna di sterilizzazione.

Per informazioni la cittadinanza potrà contattare il seguente numero di cellulare:

Elena Martorana cell. 347/50 03 160