Il castelvetranese Gianluca Nuccio candidato alla Camera dopo l’ok dalla Direzione Nazionale Pd. Venuti: “Scelta che guarda al futuro”

del 2022-08-17

E’ stata resa nota la lista dei candidati alla Camera e al Senato del Partito Democratico in Sicilia. Presente anche il 35enne avvocato castelvetranese Gianluca Nuccio oggi dipendente presso una struttura ospedaliera. “Il Partito Democratico di Trapani - dichiara la segretaria in una nota - darà il suo contributo nelle liste per le nazionali puntando sulle donne e sui giovani.

Così come approvato dalla direzione nazionale, alla Camera dove capolista sarà il vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano, il nostro candidato sarà Gianluca Nuccio, giovane dirigente di Castelvetrano. Al Senato dove capolista sarà Annamaria Furlan, la candidata della provincia di Trapani sarà la consigliera Stefania Marascia di Mazara del Vallo.

Una scelta - dichiarano il Segretario provinciale Domenico Venuti Sindaco e la Presidente Valentina Villabuona - in linea con le scelte già fatte per la lista regionale, che valorizza gli amministratori e che punta sul rinnovamento, ma soprattutto una scelta non solo elettorale, ma che getta le basi per costruire una nuova classe dirigente.

Ad oggi, nonostante le proposte unitarie formulate, rimane aperta la casella dell'uninominale che ci auguriamo venga completata secondo le indicazioni territoriali. Ora tocca a tutte e tutti i democratici, che sono ben consapevoli della sfida che ci aspetta e che ci vedrà tutte e tutti candidati per cambiare il paese e la Sicilia.

Ecco le composizioni delle liste: Camera Sicilia 1-P01: Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile. Camera Sicilia 1-P02: Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio.

Camera Sicilia 2-P01: Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Simona Caudo.

Camera Sicilia 2-P02: Valentina Scialfa, Cristina Buffa, Francesco Laudani.

Camera Sicilia 2-P03: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giuseppe Calabrese, Valentina Abaro. Camera Sicilia 1-U01: Erasmo Palazzotto. Camera Sicilia 2-U01: Gigi Bellassai. Camera Sicilia 2-U03: Valentina Scialfa.

Camera Sicilia 2-U05: Giuseppe Arena.

Camera Sicilia 2-U06: Felice Calabrò.