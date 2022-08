“La mia autocandidatura alle Regioni con i 5 Stelle come sfida da vincere”. L’Ass. D’Agostino spiega la sua scelta

di: Redazione - del 2022-08-18

Il 25 Settembre ci saranno le elezioni Regionali per decidere la nuova composizione dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) con i 70 nuovi deputati Regionali e con un nuovo Presidente della Regione Siciliana.

Il Movimento 5 Stelle parteciperà a queste elezioni ed è in corso la fase di autocandidatura per scegliere coloro che saranno i candidati.

In provincia di Trapani ci saranno 5 candidati per il M5S, tra cui il giovane Assessore D’Agostino che ha così commentato la sua scelta:

“Dopo un lungo ragionamento che mi ha visto coinvolto nelle ultimissime settimane, ho reputato insieme ad attivisti, cittadini ed amici che è arrivato un momento della mia vita in cui bisogna prendere scelte forti e coraggiose.

Dopo 9 anni di attivismo, 4 mesi da Assessore Comunale (carica che ricopro tutt’oggi), e tante tante battaglie, ho deciso di proporre la mia autocandidatura per le elezioni Regionali sotto il simbolo del M5S.

È una scelta fatta con assoluta serietà e per qualche notte non ci ho dormito su.

Non voglio più vedere gente sconosciuta che si candida, diventa deputato, e poi dopo qualche mese abbandona il partito e il territorio.

Voglio che il Movimento 5 Stelle torni ad essere dei grillini, quelli veri, quelli che ci hanno messo la faccia e hanno ancora quegli ideali che purtroppo qualche poltronaro ha perso per strada.

Sono sicuro che con Giuseppe Conte, il M5S ha acquisito maggiore autorevolezza e credibilità.

Scopriremo nei prossimi giorni quali saranno le modalità per scegliere i candidati e vi aggiornerò se si voterà online o ci sarà qualche altra decisione.

Avrò tante cose da dire, tuttavia per il momento mi limito ad affermare che è un periodo in cui bisogna fare scelte coraggiose.

Sto proponendo la mia autocandidatura in un momento difficile per il M5S e non so quello che può accadere ma proprio per questo mi sono detto che, dopo tutti questi anni, ho il dovere di ridare indietro qualcosa ad un Movimento che mi ha fatto crescere e che mi ha fatto scoprire l’amore per la politica.

Sarò quel granello sabbia all’interno delle istituzioni che darà fastidio ad un sistema vecchio e obsoleto che vogliamo cambiare e per fare questo c’è bisogno di nuove forze e di idee.

Mi piacciono le sfide difficili e pertanto ho deciso di mettermi in gioco.”