"La Regione deve essere più inclusiva e più vicina alle persone in difficoltà". Nota di Rosalia Ventimiglia

di: Rosalia Ventimiglia - del 2022-08-20

Una società che non garantisce a tutti gli stessi diritti e non offre le stesse opportunità ai cittadini è una società poco egualitaria e scarsamente inclusiva. Purtroppo in tante città siciliane gli enti locali non riescono a garantire i servizi minimi di assistenza alle persone con disabilità e agli anziani.

Dati alla mano, il disagio in queste fasce di popolazione è insopportabile. Troppo spesso le risorse dedicate al sociale si disperdono nei meandri di un sistema non funzionante. Risorse veramente minime che diventano quasi nulle nei comuni in particolari situazioni di crisi finanziaria di dissesto economico o pre-dissesto, con conseguenze a volte anche drammatiche per gli interessati. Le cronache ci parlano di anziani abbandonati a se stessi e disabili impossibilitati ad uscire di casa per raggiungere le spiagge o recarsi presso centri specialistici di cura.

Senza dimenticare altri disagi a causa della mancanza di strutture e servizi. Ci sono tanti centri come l’Aias e le cooperative Onlus che si occupano di assistere a domicilio gli utenti ma, troppo spesso, il servizio è insufficiente per mancanza di fondi, personale e strutture adeguate. È ovvio che al disabile e all’anziano bisognoso di cure tutto questo interessi poco. Chi ha bisogno non può pensare ai bilanci comunali o regionali.

Chi soffre rivendica il diritto alle cure sancito anche dalla Costituzione. Chi sta male non pensa a chi c’era prima ma chiede di avere attenzione e cure adesso! Non chiede altro. I disabili e le loro famiglie vanno poste al centro di ogni politica sociale. Gli anziani necessitano di specifiche reti di assistenza. Le chicchere e le polemiche dei social a loro non interessano. Non si può e non si deve lasciare indietro nessuno. Io la penso così.

E se sarò eletta intendo diventare punto di riferimento per tutti coloro che vivono nel disagio fisico e mentale. È necessario pianificare interventi mirati. La disabilità non può essere gestita con politiche di nicchia. Urge potenziare le risorse economiche a carico dei comuni per assicurare l’assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani, stanziare dei fondi per la realizzazione di centri diurni che possano accogliere e soddisfare le esigenze delle persone diversamente abili che, avendo superato l’età scolare, vivono uno stato di isolamento sociale, stanziare fondi per la realizzazione e il potenziamento di strutture che accolgono e curano disabili gravi h24.

Esistono realtà meravigliose in Sicilia che, nonostante le mille difficoltà, riescono a dare un minimo di assistenza ai disabili ma tanto si può e si deve fare affinché i disabili, gli anziani e le loro famiglie non vengano lasciati soli. Una giusta politica sociale che garantisca tutti è alla base del mio impegno. I cittadini devono avere uguali diritti.

È dovere della politica aumentare le risorse per la Sicilia verso chi soffre. Affidare i servizi a persone competenti che vivono quotidianamente le realtà con pochi tecnicismi ma tanta praticità per una Sicilia che vuole veramente diventare inclusiva e guardare alla diversità come un valore. La diversità è ricchezza. Aiutare le persone in difficoltà un onore speciale.

(Spazio elettorale autogestito a pagamento. Committente: Vito Sieli)