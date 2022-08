(FOTO) Marinella, successo di pubblico per la festa del Sacro Cuore di Maria. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico

di: Redazione - del 2022-08-22

Successo di pubblico ieri a Marinella di Selinunte per il ritorno della festa del Sacro Cuore di Maria, grazie all'intraprendenza e all'operato del Comitato del Sacro Cuore di Maria, al contributo dei commercianti selinuntini e ad alcune aziende castelvetranesi che hanno partecipato alla raccolta fondi per finanziare lo spettacolo pirotecnico.

Numerose le persone che sono accorse a Marinella di Selinunte per assistere al tradizionale imbarco della Madonna sulla barca, arrivata fino a Triscina con a bordo anche il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e il sacerdote Don Gaspare Tortorici.

A mezzanotte è partito lo spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale, molto apprezzato, conclusosi con un grande applauso di soddisfazione da parte del pubblico presente. Appuntamento Domenica prossima con la tradizionale Sagra delle Sarde a partire dalle 20 circa.

Turisti e residenti a Triscina un pò amareggiati per il mancato della Madonna. La processione a mare di ieri sera, in occasione della Festa del Sacro Cuore di Maria, ha deluso chi a Triscina si aspettava di poter vedere la tradizionale processione delle barche con a bordo la statua della Madonna. Infatti, a differenza degli altri anni, la processione delle barche si è conclusa all’inizio di Triscina (e non già al limite con Tre Fontane).

Delusi residenti e turisti che aspettavano con trepidazione il passaggio della Madonna. Gli organizzatori del Comitato del Sacro Cuore di Maria hanno fatto sapere che la decisione del rientro anticipato è scaturita dalle condizioni del mare e dal fatto che alcune persone hanno accusato malesseri in conseguenza delle condizioni del mare.