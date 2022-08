Ieri sera apertura della campagna elettorale di Franco Lombardo. Presente anche Mimmo Turano

di: Redazione - del 2022-08-31

Grande partecipazione di cittadini, fra cui imprenditori, esponenti di Associazioni, di movimenti e, soprattutto, tanti giovani all’apertura della campagna elettorale di Francesco Lombardo, candidato all’Assemblea Regionale Siciliana nelle liste di Prima l’Italia.

Francesco Lombardo ha ribadito le motivazioni della sua candidatura e delineato concretamente le problematiche più urgenti sulle quali intende misurarsi, tra cui la questione sanitaria, quella agricola, dei trasporti e dello sviluppo economico.

Era presente anche l’On. Mimmo Tutano - candidato all’Ars e al Senato - che ha chiarito i motivi alla base della decisione di partecipare alla campagna elettorale nelle liste di Prima l’Italia.

“Sento il bisogno, per il dovuto rispetto dei cittadini - ha dichiarato Lombardo - di esprimere alcune considerazioni circa la mia candidatura all’ARS. Di fronte alla sfiducia dell’elettorato che non si sente adeguatamente rappresentato dalla politica, occorre offrire una proposta valida e credibile. La mia candidatura nasce dalla base e non da personali velleità; essa si colloca nell’area moderata costituita da una compagine come Prima l’Italia - Lega, che è nelle condizioni di potere esprimere, anche alla luce della legge elettorale, una adeguata delegazione al parlamento siciliano.

Ciò spiega il motivo per il quale i candidati dell’UDC, che in Sicilia difficilmente avrebbero raggiunto il quorum richiesto, hanno deciso di presentarsi con il simbolo di una compagine che offrisse quella garanzia. La mia candidatura - continua Lombardo - scaturisce dall’esigenza di esprimere, al di là e al di sopra delle artificiose appartenenze ideologiche, oltre gli steccati e gli schieramenti, le problematiche di un territorio che non è stato sin qui tenuto nella giusta considerazione dalla politica, anzi, è stato dimenticato e mortificato.

Il mio passato di Amministratore e il mio presente di imprenditore costituiscono la migliore garanzia che saprò ben assolvere, con l’ascolto e il supporto dell’elettorato, il mandato al quale con umiltà ma con ferma determinazione aspiro”.

