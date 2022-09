“Al Pronto Soccorso di Castelvetrano mi hanno salvato la vita. Grazie al personale sanitario”. Lettera aperta di una turista alla Redazione

di: Redazione - del 2022-09-02

Una storia a lieto fine a Triscina di buona sanità e di servizio al cittadino. Una turista Domenica Quassolo che si trovava in villeggiatura a Triscina ha voluto ringraziare con una lettera aperta indirizzata alla nostra Redazione il personale del turno pomeridiano del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano per la tempestività e la professionalità che le hanno salvato la vita. Ecco le sue parole:

"Il pomeriggio del 16 Agosto mentre mi trovavo in villeggiatura a Triscina, ho avvertito un forte dolore al petto e mi sono recata alla Guardia Medica Turistica, che mi ha prontamente consigliato di recarmi all'Ospedale di Castelvetrano.

Appena giunta al Pronto Soccorso, sono stata invitata ad entrare e lì ho trovato personale preparato e subito si è capito che si trattava di infarto in corso.

Quindi, senza perdere tempo, si sono attivati e solo dopo 45 minuti mi trovavo in Sala Operatoria dell'Ospedale di Sciacca. Oggi con questa lettera voglio esprimere il mio apprezzamento e stima nei confronti di tutto il personale sanitario, i medici, gli infermieri e gli OSS (chiedo scusa ma non ricordo i vostri nomi) che ho incontrato in questa mia disavventura.

Senza di voi non sarei qui a scrivere. Grazie di cuore a tutti, mi avete salvato la vita".