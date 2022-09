Castelvetrano, Giovanni Bavetta candidato al Senato con coalizione Azione e Italia Viva

del 2022-09-01

Giovanni Bavetta, castelvetranese, (nella foto) negli scorsi anni al vertice dell’Asp di Trapani dove ha ricoperto la carica di Commissario Straordinario dopo essere stato direttore sanitario di Villa Sofia- Cervello, è candidato al Senato con la coalizione Azione (Calenda) e Italia Viva (Renzi).

“Ho deciso di scendere in campo - ha dichiarato Bavetta - perchè credo che questo territorio possa davvero fare la differenza ed avere una rappresentanza, che manca da anni, al Parlamento nazionale.

Chiunque mi conosce sa che ho speso la mia vita per costruire una sanità a portata di cittadino, non dimenticando mai quanta sofferenza ci possa essere all’interno degli ospedali e oggi con il PNRR abbiamo anche l’opportunità di cambiare il volto della sanità siciliana e italiana, ma ci vogliono le necessarie competenze e la determinazione di chi vuole fare qualcosa per il proprio territorio.

Ho deciso di metterci la faccia e di spendermi perchè credo in questo progetto riformista e moderato, in un progetto che ha le idee e i valori per poter governare l’Italia e per poter concretamente contribuire allo sviluppo del Paese e alla sua centralità in Europa”.

