Selinunte perde un pezzo di storia. Se ne è andato “Lu Zù Iaco” Sciacca, per anni cuoco di Vincenzo Tusa

del 2022-09-05

Si è spento serenamente tra l’affetto dei figli e nipoti Giacomo Sciacca per tutti “lu zù Iaco” che abitava a Marinella di Selinunte da sempre . Era stato per anni e anni il cuoco del compianto Vincenzo Tusa al Parco archeologico poi anche di Sebastiano che aveva conosciuto quando quest’ultimo aveva ancora i calzoncini corti.

Giacomo Sciacca era una persona mite e rispettato. Conosciuto anche da uomini di cultura archeologi che spesso lo venivano a trovare a casa. Imperdibili le due grigliate di sarde arrostite incannate o le sarde di Selinunte che ogni anno per tradizione amava salare nelle latte per il piacere poi di regalarle ad amici e parenti. Va via un pezzo di storia pregiata di Marinella di Selinunte.

I funerali fomani alla chiesa del sacro cuore di Maria alle ore 11.

Alla famiglia Sciacca le condoglianze della famiglia Indelicato.