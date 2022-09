Domani a Castelvetrano l’inaugurazione della sede elettorale di Nicola Li Causi

del 2022-09-04

Lunedì 5 settembre, in via Vittoria Emanuele n. 137 a Castelvetrano, in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre, si inaugurerà il comitato elettorale di Nicola Li Causi candidato al Senato con Forza Italia. “Chiunque avesse l’esigenza di parlare o confrontarsi con me - fa sapere Nicola Li Causi - potrà farlo tutti i giorni dalle 18:30 in poi”.

(Spazio politico autogestito a cura del candidato)