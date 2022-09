Vittoria in trasferta per la Folgore. Espugnato il campo del Carini

del 2022-09-04

Vince nei minuti finali la Folgore grazie ad un autogol di un difensore del Carini su azione travolgente del giovane Pulizzi. Una vittoria, la prima in trasferta, impreziosita da due parate nel finale di Longo. Vittoria meritata con un super Genesio che ha colpito anche una traversa e parecchie azioni da rete non finalizzate per un niente. La Folgore di Mister Messana inizia bene il campionato. Domenica prossima esordio in casa con il Petrosino.