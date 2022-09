Il lettore scrive: “Tubi d’alluminio pericolanti al campetto di Marinella. Si intervenga prima che sia troppo tardi”

di: Redazione - del 2022-09-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Leonardo Anselmo Maggio, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare lo stato di degrado in cui versa il campetto di calcio di Marinella di Selinunte, dove quotidianamente giocano adolescenti a calcio con il rischio di vedersi cadere addosso i tubi di alluminio.

Di seguito la sua denuncia: "Gentile Redazione, volevo segnalare la situazione in cui versa il campetto di calcio a Marinella di Selinunte, dove i tubi di alluminio che sostengono le reti verdi sono in piedi perché impigliati tra gli alberi e questo rappresenta un pericolo. Il Comune intervenga non chiudendo il campo ma mettendolo in sicurezza."