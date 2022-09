Il lettore scrive: “Perdita d’acqua in via Talete a Marinella. Si fermi lo spreco”

di: Redazione - del 2022-09-08

Numerosi cittadini ci segnalano questo spreco in via Talete, a Marinella di Selinunte, con l’auspicio che i tecnici del Comune possano intervenire per il ripristino.

“Da settimane l’acqua corrente si riversa sul manto stradale di via Talete a Marinella” - Riferisce uno dei tanti residenti. - “Non si può far sprecare tutta quest’acqua, specialmente in periodi di siccità come questi. Ci auguriamo che i tecnici comunali possano intervenire al più presto per ripristinare il guasto”.