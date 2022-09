Il lettore scrive: “Via San Gandolfo invasa da erbacce. Necessaria bonifica nella lottizzazione Rosolia”

di: Redazione - del 2022-09-13

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Vincenzo Cudia, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare lo stato di degrado in cui versano diverse zone di Castelvetrano, in particolare via San Gandolfo da Binasco e tutta la lottizzazione Rosolia, invase ormai da erba che ricopre marciapiedi e le strade, invitando ad un'urgente discerbatura.

Di seguito la sua denuncia:

“Buongiorno, volevo segnalare la condizione di trascuratezza in cui versano diverse zone di Castelvetrano, le quali presentano un quadro indecoroso per via della necessità di eliminare l'erba che copre marciapiedi e rotonde, invadendo anche le strade.

Allego alcune foto relative allo stato attuale della via San Gandolfo da Binasco, augurandomi che si possa intervenire in una repentina discerbatura, oltre che della via appena citata, di tutta la lottizzazione Rosolia.”