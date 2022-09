Il lettore scrive: “In via Caboto a Marinella topi, degrado e abbandono. Comune intervenga”

di: Redazione - del 2022-09-14

Giunge alla Redazione una segnalazione urgente di un nostro lettore, Salvino Gancitano, il quale lamenta dell'invasione di topi nei pressi di via Caboto, a Castelvetrano, facendo presente l'evidente trascuratezza della zona non scerbata da tempo.

Ecco di seguito la sua lamentela:

“Gentile Redazione, da alcune settimane è stata avvistata un'invasione di numerossissimi topi provenienti dai cespugli retrostanti a tutti i fabbricati, che insistono sul lato destro della via Caboto, per incuria di mancata scerbatura da parte dei proprietari dei lotti di terreni e per trascuratezza di questo nostro Comune, cieco a mantenere il decoro ambientale e sordo ai richiami di derattizzazione che si impongono dal punto di vista dell'igiene pubblica ed alla pulizia delle strade e delle scalinate della borgata di Marinella di Selinunte che, di rito, attendono le acque piovane per lavarsi.

il titolare della farmacia ed alcuni residenti del vicinato, dopo aver invano provveduto con l'uso di ratticidi di comune approvvigionamento, hanno già privatamente contattato la ditta “Fulgida” per provare a risolvere del problema, ma lo stato attuale delle sterpaglie non consente possibili interventi, se non quello di chiamare in causa l'Istituzione Comunale e gli uffici di competenza.

Alla luce di quanto arditamente lamentato, si invitano il Sindaco, il Comando dei Vigili Urbani e l'Ufficio d'Igiene Pubblica a provvedere con estrema celerità, avvisando e sensibilizzando anche i proprietari, incuranti di mantenere puliti i giardinetti delle proprie abitazioni, al fine di rendere questa città un posto dove vivere civilmente.”