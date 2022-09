Ventimiglia su mancanza fondi per assistenti autonomia e comunicazione: “Occorre una legge più giusta”

del 2022-09-14

Rosalia Ventimiglia, Commissario Coordinatrice della nuova DC di Castelvetrano, candidata alle elezioni regionali del 25 settembre 2022, si esprime sulla precaria situazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole, sottolineando la mancanza di continuità a causa della mancanza di fondi, con la speranza di un’immediata e giusta soluzione per il personale, per la scuola e per le famiglie dei ragazzi, protagonisti dell’argomento in questione.

Di seguito il pensiero del Commissario:

“La precaria situazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole è una vicenda assurda.

Da sempre sono vicina, per vocazione e professione, a chi soffre, a chi ha momentaneamente perso un’abilità o a chi, purtroppo vive nella disabilità. In questa specifica occasione, desidero affrontare un argomento che tanto sta a cuore ai genitori dei bambini e ragazzi diversamente abili.

La mancanza di continuità nel servizio offerto dagli assistenti alla comunicazione, che coadiuvano il lavoro insostituibile degli insegnanti di sostegno, i quali vengono assunti o nominati direttamente dagli uffici scolastici provinciali, con regolare concorso per titoli ed esami o contratti a tempo determinato.

Molto diverso l’iter per gli assistenti alla comunicazione, che vengono inseriti a scuola tramite enti locali, i quali si rivolgono a delle cooperative che gestiscono il servizio a favore dei ragazzi diversamente abili. Purtroppo, ogni anno si assiste al carosello delle nomine fatte in ritardo e, spesso, revocate in anticipo per mancanza di fondi.

È davvero assurdo che un servizio così importante venga gestito in maniera anomala e poco regolamentata. Urge una legge regionale che stabilizzi gli assistenti alla comunicazione e garantisca alle scuole il personale numericamente e professionalmente idoneo, in modo tale da offrire un servizio dignitoso ai bambini e ragazzi che necessitano dell’assistente, dando dignità ai lavoratori di questo comparto, bistrattati da troppo tempo.

La Legge 104/92 – prevede la presenza nelle scuole a fianco degli alunni con disabilità psicofisica e sensoriale. La gestione di questi servizi è importante. Pensiamo alle famiglie di questi ragazzi, che sono costrette spesso ad “elemosinare” giusti servizi per i loro figli.

Ad oggi nel nostro territorio, per questi servizi il voto è assolutamente non sufficiente, a causa della mancanza di una giusta programmazione. Il mio impegno è massimo. Se sarò eletta, porterò queste istanze in sede regionale, per dare a questi lavoratori una giusta collocazione professionale.

Tutto quello che facciamo per i diversamente abili non è mai abbastanza. La politica deve tenere in primo piano sempre queste particolari esigenze sociali.”

(Spazio politico autogestito a cura della candidata Rosalia Ventimiglia)