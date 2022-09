Elezioni Politiche e Regionali, l’appello della candidata Ventimiglia: “Rimanere a casa non aiuta il cambiamento. Momento topico per il nostro territorio”

del 2022-09-12

Rosalia Ventimiglia, Commissario Coordinatrice della nuova DC di Castelvetrano, candidata alle elezioni regionali del 25 settembre 2022, esprime la sua opinione riguardante il diritto di voto e l’importanza della democrazia, invitando tutti i cittadini a partecipare in modo consapevole, se si vuole cambiare qualcosa.

Ecco le sue parole:

“Il voto, fondamentale momento per la vita democratica. Andare a votare: un diritto ed un dovere civico. Non votare significa non scegliere e delegare senza partecipare. Comunque vada, ci saranno degli eletti. Il voto dà la possibilità di assumersi le proprie responsabilità; non bisogna poi lamentarsi.

Amici elettori, il turno elettorale rappresenta un momento topico per qualsiasi democrazia. È un’occasione unica per una scelta consapevole. È il momento che la Costituzione offre al cittadino, per farsi valere, per esprimere le proprie idee e per provare a cambiare qualcosa. Il voto è lo strumento necessario per esprimere questa dignità.

Si deve votare a prescindere dal pensiero politico; bisogna essere consapevoli della propria scelta, con tutti i pro e contro. Questa nostra bellissima e martoriata terra ha bisogno di tutti noi. Serve il voto! L’astensione non ha mai cambiato nulla anzi, rafforza chi vuole che tutto rimanga com’è.

La democrazia si basa sulla partecipazione; se non si va a votare perde il suo prezioso significato. È fondamentale consultare i programmi elettorali ed ascoltare ciò che dicono i candidati per avere un’idea di cosa sia più giusto. Il voto va indirizzato verso quelle persone che, secondo il vostro criterio, hanno competenza e volontà per impegnarsi a realizzare ciò che promettono.

Rimanere a casa il prossimo 25 settembre non aiuta il cambiamento e, soprattutto, favorisce l’allontanamento dei cittadini dalla vita democratica. Un errore questo che, nel passato, si è rivelato molto pericoloso per la libertà.”

(Spazio autogestito a cura del candidato Rosalia Ventimiglia)