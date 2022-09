Venuti (Pd): "Su rifiuti e sanità il governo regionale ha fallito"

del 2022-09-12

"Siamo di fronte ad un governo regionale che, dopo avere governato per cinque anni, ci viene a dire che la spesa è bloccata, mentre sul fronte dei rifiuti nulla è stato fatto per la realizzazione degli impianti e si continua a scaricare le colpe sul passato. Tutto questo è inaccettabile".

Lo ha detto il candidato del Pd all'Assemblea Regionale Siciliana per il collegio di Trapani, Domenico Venuti, nel corso dell'apertura ufficiale della sua campagna elettorale. "Sulla sanità, inoltre, assistiamo in questi giorni ad un siparietto insopportabile, con esponenti del centrodestra che litigano tra di loro su chi si sia occupato maggiormente della provincia di Trapani - ha aggiunto Venuti -. Li invito ad un confronto pubblico sullo stato della sanità trapanese, che è ultima per servizi ma di certo non per colpa degli operatori, che lavorano il triplo dei colleghi delle altre realtà per garantire ai cittadini un'assistenza dignitosa".

Tra i temi toccati da Venuti anche quello dell'acqua: "L'acqua dev'essere pubblica, è un bene fondamentale che non può essere messo nelle mani di un privato, che un giorno poi potrebbe decidere autonomamente di razionarlo. Ben vengano le conoscenze e le esperienze dei privati, se aiutano a gestire meglio il servizio, ma la gestione deve restare pubblica".

(Spazio autogestito a cura del candidato Domenico Venuti)