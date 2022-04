Una vincita alquanto inaspettata in quel di Las Vegas

di: Francesco Accardi - del 2022-04-22

Singolare evento avvenuto nella città dei casinò

Fare una grossa vincita al casinò è un sogno che accomuna tantissime persone, appassionati o meno del gioco d’azzardo. Su quest’argomento sono state girate pellicole diventate “cult”, ma anche scritti romanzi e sceneggiature teatrali. La vincita di denaro è ovviamente strettamente connessa all’elemento gioco, ma si stacca leggermente dalla propria origine ancestrale di puro divertimento. L’euforia che può derivare da una grossa vincita inaspettata può essere enorme, e difficile da gestire. Vediamo alcune curiosità su grosse vincite, una di queste del tutto bizzarra, avvenute a Las Vegas, il luogo che nell’immaginario collettivo rappresenta lusso, sfarzo, gioco d’azzardo e libertà.

Il curioso caso di Robert Taylor

Ciò che è successo a Las Vegas lo scorso gennaio 2022 ha dell'incredibile; e non meraviglierebbe se il "genio cinematografico" americano si ispirasse a questa vicenda per una pellicola legata al gioco d'azzardo. Il protagonista della storia tanto curiosa quanto vera è Robert Taylor, che ha visto la propria vita cambiare il 28 gennaio 2022, quando ha ricevuto una comunicazione dal Nevada Gaming Board Control, organo equiparabile alla nostra ADM, ex AAMS. Successivamente, precisamente il quattro febbraio Taylor viene invitato a presentarsi al Treasure Island, sollecitato nel documento che si può leggere in lingua originale qui: https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=18419 . La convocazione del signor Taylor avviene per un caso alquanto singolare: la slot machine a cui stava giocando non gli aveva comunicato la vincita del Jackpot, la cui somma è di ben 229,368.52 dollari. La slot machine in questione si trova all'interno del Treasure Island Hotel, al 3300 Las Vegas Blvd S, struttura aperta al pubblico nel 1993 e che appare anche nel celebre videogame Grand Theft Auto: San Andreas.

Quali sono le probabilità di fare jackpot in un casino?

La premessa doverosa da fare prima di provare a rispondere a questo quesito è che quando si gioca con la fortuna è quest’ultima che comanda, e tiene le redini del gioco; il giocatore può dal canto suo affidarsi a calcoli statistici e a strategie. Fatto questo preambolo andiamo a vedere appunto che probabilità esistono di vincere un jackpot in un casinò giocando con una slot machine. Il calcolo della probabilità di vincere il jackpot a una slot machine si effettua moltiplicando il numero totale dei simboli tante volte quante sono i rulli della slot. Ad esempio: si gioca a una slot a tre rulli con dieci simboli totali, il calcolo sarà “10x10”10” uguale a mille. Quindi in tal caso il giocatore avrà una su mille possibilità di vincere il jackpot ad una slot con dieci simboli e tre rulli. Visto il caso del signor Taylor è comunque possibile sfruttare il proprio personale “colpo di fortuna” e portare a casa cifre da capogiro con le slot machine.