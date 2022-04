L'arbitro castelvetranese Luigi Ditta debutta nel campionato di Promozione

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-26

Domenica 24 aprile 2022 ha fatto il proprio esordio in Promozione come arbitro il nostro castelvetranese Luigi Ditta. La gara, valevole per l’ultima giornata del campionato girone A di Promozione, ha visto affrontarsi Villabate e Resuttana San Lorenzo.

Per l’occasione Luigi è stato coadiuvato dal primo assistente Federico Principato della Sez. di Agrigento e da Mario Francesco Gastoni, anch’egli di Agrigento.

Dopo una brillante carriera all’OTS, Luigi transita all’OTR nel gennaio 2020, dove inizia ad arbitrare in Prima Categoria, facendosi notare fin da subito tanto da entrare a far parte del progetto Uefa “Talent e Mentor”, di cui ancora oggi fa parte.

Tantissimi complimenti a Luigi per il traguardo raggiunto e i migliori auguri per il proseguo.