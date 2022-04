Santa Ninfa: Il Consiglio comunale ha approvato il Piano dei costi del servizio rifiuti

del 2022-04-28

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa, nella seduta di ieri sera, ha dato il «via libera», a maggioranza, al Piano economico-finanziario del servizio rifiuti e alle tariffe della Tari. Il Pef per il 2022 ammonta a 800mila euro, in diminuzione di 56mila euro rispetto allo scorso anno.

Quest'anno, però, diversamente dagli ultimi due, caratterizzati dall'emergenza pandemica, non ci sono fondi governativi e regionali a disposizione per intervenire con apposite riduzioni sulle bollette delle attività commerciali.

L'amministrazione andrà comunque incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione prevedendo specifiche esenzioni.

Ad esporre in aula il piano economico del servizio è stato il responsabile del settore tecnico dell'ente, Vincenzo Morreale, il quale ha ribadito che ad incidere fortemente sul costo è il trasporto fuori dalla Sicilia della frazione organica. Ciò perché nell'isola gli impianti di trattamento da tempo non riescono più a smaltire tutto l'umido prodotto nell'isola. Da ciò la necessità, per i comuni, di trasferire la frazione organica in Calabria o in Campania, con un'incidenza sempre maggiore dei costi di trasporto (legati anche al rialzo del prezzo dei carburanti).

«Purtroppo - ha sottolineato Morreale - la Sicilia non ha ancora chiuso il ciclo dei rifiuti». Per chiudere il quale, anche se Morreale non lo ha detto, non servono solo gli impianti di trattamento dell'organico, ma pure gli inceneritori, dato che lo smaltimento in discarica della frazione indifferenziata continua a pesare sul costo complessivo del servizio.

La delibera è stata quindi approvata con sei voti favorevoli (quelli dei consiglieri di maggioranza) e con il voto contrario dell'unico rappresentante della minoranza presente in aula, Antonio Pernice, il quale ha motivato il suo «no» sostenendo che «l'amministrazione continua a non tenere in considerazione le proposte avanzate dall'opposizione per ridurre il costo dei rifiuti e, quindi, il peso della bolletta, a partire dalla mancata realizzazione del sistema di pesatura all'isola ecologica».

Il costo del servizio, come ha poi chiarito la responsabile del settore finanziario dell'ente, Mimma Mauro, sarà spalmato per l'80 per cento sulle utenze domestiche e per il 20 su quelle commerciali.

La Tari si pagherà in tre rate, con scadenza il 16 luglio, il 16 novembre e il 16 dicembre.

Sedute «a distanza»

L'aula ha infine approvato, con il solo voto contrario di Pernice, il regolamento che disciplina le sedute consiliari in modalità telematica: sia nella forma cosiddetta «mista» (alcuni consiglieri possono essere presenti in aula e alcuni invece collegatati), che nella forma «digitale» (ossia tutti collegati con strumenti telematici e quindi non fisicamente presenti). Pernice ha motivato il voto contrario sostenendo che il presidente avrebbe potuto sentire prima la minoranza.

«Si trattava - ha precisato Carlo Ferreri - di un atto prettamente tecnico e per questo motivo non ho ritenuto necessario tale passaggio». (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)