Santa Ninfa: Settimana della Croce Rossa, la bandiera esposta al palazzo municipale

di: Redazione - del 2022-05-09

In occasione della Settimana mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, una delegazione di volontari del comitato di Castelvetrano è stata ricevuta al Comune ed ha consegnato all'ente la bandiera della Cri, che verrà esposta al palazzo municipale.

I volontari hanno anche donato, alla biblioteca comunale, due libri sulla storia della Croce Rossa: uno per i bambini ed uno per gli adulti. Per celebrare lo sforzo e l'impegno dei volontari dell'associazione, l'antico restaurato orologio del palazzo municipale, collocato in una teca nella centralissima piazza Libertà, è stato illuminato di rosso. (Nelle foto, il Vicesindaco Giacomo Accardi riceve i volontari della Cri, nell'altra l'orologio della piazza illuminato di rosso)