Castelvetrano, continua la campagna di prevenzione promossa dal Rotary. Ieri visite presso Multimedical

di: Redazione - del 2022-05-07

Prevenzione, service e attenzione per le nostre comunità così come aveva anticipato il presidente del Rotary Club di Castelvetrano dr. Giacomo Buffa continuano l’attività del Club Rotary di prevenzione sanitaria e screening di alcune patologie che se diagnosticate per tempo possono essere curate adeguatamente.

Il Rotary di Castelvetrano nel pomeriggio del 6 maggio grazie alla collaborazione della Multimedical del nostro socio dr. Nicola Li Causi e del socio Dr. Quintino Paola, specialista urologo, ha svolto in via Seggio presso la clinica Multimedical una giornata di prevenzione urologica con screening prostatico. Primo appuntamento per una completa mappatura della patologia nel nostro territorio. L’impegno continua al servizio delle nostre comunità.