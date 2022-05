Il lettore scrive: "Degrado e rifiuti in Contrada Stella a Castelvetrano. Chi di competenza intervenga"

di: Redazione - del 2022-05-12

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Nicola Mangione, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare la presenza continua di rifiuti veramente pericolosi (presenti anche topi) presso l'ex pastificio Dia, nella Contrada Stella presso Castelvetrano, che deficitano il transito delle automobili e recano anche rischio di malattie.

Questa la segnalazione: "Buongiorno, cerco di percorrere da un anno la Contrada Stella, facendo fatica a passare con l'automobile, a causa della continua spazzatura accatastata. Mi piacerebbe che qualcuno venga a vedere la zona, in modo da rendersi conto della situazione vergognosa. Ci sono anche topi e tutto ciò sta diventando davvero insostenibile. Ho segnalato per ben due volte di persona, ma non ho avuto nessuna risposta".