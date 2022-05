di: Redazione - del 2022-05-16

È morto all età di 88 anni Antonino Catalanotto, per tutti “Lu Zu’ Nino”.

Per decenni era stato un impiegato al Comune ed una vera memoria storica del Territorio.

I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa della Badia.

Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.